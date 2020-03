Specifiche di PlayStation 5: Sony illustra le funzionalità nextgen dell'SSD

In occasione dell'evento di presentazione delle specifiche di PS5, il Lead Architect della prossima console casalinga di Sony, Mark Cerny, ha descritto con dovizia di particolari le potenzialità e le funzionalità dell'SSD equipaggiato dal sistema nextgen del colosso tecnologico del Sol Levante.

Dopo aver illustrato la visione di Sony per l'aumento della potenza di PS5 con la Frequenza Variabile, Cerny ha affrontato la questione relativa all'SSD e confermato che sarà una delle componenti chiave del sistema. L'SSD di PlayStation 5 avrà infatti una capienza totale di 825 GB e, ciò che più conta, sarà in grado di trasferire 5,5 GB di dati al secondo per rivoluzionare il sistema in gestione e caricamento dei videogiochi nextgen.

Come sottolineato dallo stesso capo progettista di PS5, l'SSD utilizzato da Sony sarà proprietario e realizzato espressamente per la console: "Abbiamo deciso di raggiungere delle performance ottimali con una soluzione proprietaria che guardi ai componenti NAND flash attualmente sul mercato. Realizzare una memoria M2 non ci avrebbe garantito la medesima libertà e sarebbe stata difficile da commercializzare in funzione delle sue caratteristiche non standard".

In termini squisitamente tecnici, l'SSD di PS5 sarà su interfaccia PCI Express 4.0, avrà un controller DMA dedicato per ridurre ogni eventuale collo di bottiglia e riuscirà a caricare 2GB di dati in appena 0.25 secondi, un'ìnezia rispetto al tempo impiegato da PS4: se PlayStation 5 saprà trasferire 5,5 GB di dati al secondo, infatti, PS4 si ferma a soli 50-100 Mb al secondo. Tutto ciò, sottolinea Cerny, sarà messo a disposizione degli sviluppatori attraverso un accesso a basso livello all'hardware della console: sarà appunto l'SSD a gestire in maniera automatica il flusso dei dati di gioco e a garantire le più elevate prestazioni.

Solo con il tempo capiremo quale impatto potrà mai avere la soluzione tecnologica escogitata da Sony, attraverso i primi giochi che approderanno su PS5 a Natale 2020 in coincidenza dell'uscita della console nextgen.