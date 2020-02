Specifiche di PS5: leak di GameStop USA svela funzionalità e caratteristiche hardware

La redazione di Tom's Guide riferisce che i gestori del portale di GameStop USA hanno pubblicato per pochi minuti una scheda che illustra con dovizia di particolari le specifiche hardware e le funzionalità di PlayStation 5.

La scheda stilata da GameStop USA riprende l'apertura della newsletter su PlayStation 5 del sito ufficiale di Sony e, pur senza entrare nel merito della potenza computazionale di PS5 e dei componenti hardware equipaggiati, riassume tutte le principali funzioni che saranno messe a disposizione degli acquirenti della console nextgen.

Stando all'ultimo leak, PlayStation 5 vanterà il supporto pieno alla risoluzione 8K per le TV compatibili, un chipset custom a 8 core di AMD, un chip dedicato all'Audio 3D, un SSD interno iperveloce, la piena retrocompatibilità con tutto il catalogo dei videogiochi PS4 e PS VR e, infine, il supporto alla tecnologia di illuminazione dinamica in Ray Tracing tramite hardware dedicato.

Sempre nel leak viene fatto esplicito riferimento ai trigger adattivi del DualShock 5 e al feedback aptico del controller di PS5, con funzionalità evolute e non ancora svelate che contribuiranno a rendere ancora più immersiva e autentica l'esperienza di gioco offerta agli utenti. Di particolare interesse è infine l'approfondimento sull'interfaccia di PS5, descritta come una revisione dell'attuale dashboard di PS4 che consentirà ai giocatori di scoprire cosa sta succedendo in un determinato titolo senza avere la necessità di avviarlo, specie per quanto riguarda le partite multiplayer accessibili o le missioni singleplayer da affrontare.