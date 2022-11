Specifiche tecniche di PlayStation VR2: risoluzione, campo visivo, telecamere e controller

Insieme alla data di uscita e al prezzo di PlayStation VR2, Sony ha confermato le specifiche tecniche del visore, le riportiamo di seguito in versione completa e aggiornata, insieme alle caratteristiche del controller Sense.

Specifiche tecniche PlayStation VR2

Display OLED

Risoluzione schermo​ 2000x2040 per occhio

Frequenza di aggiornamento dello schermo​ 90Hz e 120Hz

Separazione delle ottiche​ Regolabile

Campo visivo​ circa 110 gradi

Sensore di movimento

Sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio tre assi, accelerometro tre assi)​

Sensore di prossimità a infrarossi

4 telecamere per il rilevamento del visore e del controller​

Telecamera IR per il rilevamento dello sguardo (una per occhio)

Feedback​ vibrazione sul visore

USB Type-C

Microfono integrato​ e ingresso cuffie stereo

Specifiche PlayStation VR2 Sense

Tasti​ [Destra]​ PS, Options, tasti azione (cerchio/croce), R1, R2, levetta destra/tasto R3

[Sinistra]​ PS, Crea, tasti azione (triangolo/quadrato), L1, L2, levetta sinistra/tasto L3

Sistema di rilevamento di movimento a sei assi (giroscopio tre assi + accelerometro tre assi) Rilevamento tattile delle dita

LED IR: rilevamento della posizione

Feedback ​effetto grilletto (R2/L2) e feedback aptico (attuatore singolo per unità)

Porta USB Type-C

Bluetooth 5.1​

Batteria ricaricabile a ioni di litio incorporata

I preordini di PlayStation VR2 aprono a novembre anche in Italia, il prezzo è pari a 599.99 euro per il pacchetto con visore, controller e cuffie mentre il bundle con Horizon Call of the Mountain costa 649,99 euro in Europa.