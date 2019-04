Speedrunner all'assalto di Sekiro Shadows Die Twice: Gioco finito in 40 Minuti!

Sekiro: Shadows Die Twice ha compiuto il proprio atteso debutto sul mercato videoludico meno di due settimane fa, conquistando anche la vetta della classifica italiana. Eppure, sembra proprio che diversi giocatori si stiano già cimentando in sorprendenti speed-run.

Solo pochi giorni fa, vi abbiamo infatti riportato la notizia di come il Giocatore noto con il nickname di "danflesh111" sia riuscito a completare Sekiro in 50 minuti. Un record decisamente impressionante, per un walkthrough decisamente da ricordare. Tuttavia, sembra proprio che lo scettro per lo speedrunner più rapido attivo sul nuovo Gioco From Software sia già passato in un altra mano!

Il già notevole record di 50 minuti e 52 secondi è infatti stato infranto da un altro Utente, che si è cimentato in un'insolita run attraverso il pericoloso mondo di Sekiro: Shadows Die Twice. Il Giocatore in questione è conosciuto su Youtube con il nickname di "LostFeather" ed ha recentemente stabilito un nuovo, sorprendente record. Quest'ultimo ha infatti completato la nuova opera di Hidetaka Miyazaki in soli 39 minuti e 13 secondi! Se non siete attualmente impegnati nella vostra avventura attraverso il mondo di gioco e se non temete dunque gli inevitabili spoiler presenti al suo interno, potete visionare l'intera run di LostFeather nel video che trovate in apertura a questa news: Buon Divertimento!