Speedrunner divora i mondi alieni di Alcione e completa The Outer Worlds in mezz'ora!

Lo youtuber Jabo lancia il guanto di sfida agli speedrunner di The Outer Worlds: l'appassionato di questo genere di "sprint videoludici" è riuscito a completare la campagna principale dell'ultima avventura ruolistica di Obsidian in poco più di mezz'ora.

Come ci dimostra lo stesso creatore di contenuti attraverso il video resoconto della sua impresa che potete ammirare in cima a questa notizia, per riuscire a raggiungere i titoli di coda della storia di The Outer Worlds in così poco tempo si è servito di un paio di exploit del GDR di Obsidian scoperti da lui stesso.

Grazie alla possibilità di eliminare qualsiasi personaggio non giocante, Jabo ha letteralmente "sfrondato" i rami della storia per sfruttare nella maniera più efficace (e quindi veloce) gli exploit dell'avventura, il tutto per ridurre al minimo il tempo da impiegare prima di completare la campagna principale.

Gli altri trucchi utilizzati dallo youtuber consistono nello sblocco delle mod degli equipaggiamenti e delle abilità che permettono al nostro alter-ego di acquisire una velocità di scatto e di camminata superiore alla media, ma anche quello di impiegare in battaglia una pistola o un revolver per ridurre ulteriormente il tempo richiesto per abbattere i nemici nel corso degli scontri a fuoco.

