Tra gli speedunner dell'AGDQ 2024 ci sarà anche Peanut Butter, il cane che giocherà su NES

Che siate appassionati di speedrun, amanti degli animali o - meglio ancora - entrambe le cose, il prossimo appuntamento con l'Awesome Games Done Quick 2024 sarà imperdibile. Vedrà fra i partecipanti un cane, precisamente uno Shiba Inu, che si metterà alla prova in una sfida a tempo nel videogioco Gyromite.

Avete letto bene. L'amico a quattro zampe che si cimenterà nella prova risponde al nome di Peanut Butter e terrà una vera e propria speedrun del videogioco platform su NES del 1985, con tanto di trailer di presentazione per annunciare in mondo visione la sua presenza all'evento.

Come si può immaginare, il simpatico cagnolone non sarà solo nella sua avventura. A guidarlo sarà il suo padrone, lo streamer JSR_, che mediante una serie di comandi lo aiuterà a svolgere i vari livelli e a premere i tasti necessari per farsi strada nell'avventura. Tuttavia, soltanto il cane potrà premere i tasti.

Per chi non lo conoscesse, l'Awesome Games Done Quick (AGDQ) 2024 è un evento annuale di speedrunning di beneficenza. L'iniziativa si svolgerà dal 14 al 21 gennaio 2024 e può essere seguita in diretta o recuperata in differita.

Peanut Butter, che è stato addestrato in anni e anni, come spiega il suo amico umano, non è nuovo alle speedrun, ma è la prima volta che prenderà parte alla manifestazione AGDQ, mettendo quindi le sue prodigiose doti anche a disposizione di un'ottima causa. In passato, GDQ 2017 ha raccolto oltre 1,7 milioni di dollari e fondi per la lotta al Coronavirus nel 2020.