Spellbreak accoglie il Capitolo Uno: video, dettagli e contenuti della nuova fase ingame

Galvanizzati dal successo del lancio di Spellbreak, il team Proletariat si prepara a espandere la dimensione fantasy del loro battle royale gratuito abbracciando la formula delle Stagioni: ecco tutti i dettagli del Capitolo Uno di Spellbreak.

La software house indipendente che è stata fondata da ex membri di Harmonix, Turbine e Insomniac celebra il lancio imminente del Chapter One di questo action multiplayer sui maghi confezionando il teaser dell'animazione che accompagnerà la partenza di questa fase, prevista per il 15 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Con il Capitolo Uno, l'esperienza ludica del battle royale vedrà ampliarsi con l'ingresso di un sistema di progressione simile ai Pass Battaglia di altri free-to-play come Fortnite, Apex Legends o Rocket League.

Il primo battle pass, o Capitolo, introdurrà delle missioni a tempo e delle sfide da affrontare quotidianamente per personalizzare il proprio alter-ego. Con il Chapter One di Spellbreak, Proletariat promette inoltre di estendere il perimetro narrativo dell'opera, come conferma il produttore esecutivo Cardell Kerr annunciando l'arrivo di nuovi personaggi secondari che incoraggeranno l'esplorazione delle Terre Consacrate tramite missioni con una propria storia.

Sia nel primo Capitolo che nelle prossime fasi ingame di Spellbreak, rimarca Kerr, "le missioni diventeranno sempre più impegnative con il passare delle settimane. Ogni Capitolo offrirà sorprese uniche in un mondo di gioco che continuerà a evolversi".