Spellbreak arriva gratis a settembre: atmosfere fantasy nel trailer di lancio

Prosegue lo show d'apertura della Gamescom 2020, condotto come da tradizione da Geoff Keighley. Dopo la presentazione del nuovo trailer di 12 Minutes, che accoglie un cast di grandi attori, spazio anche per Spellbreak.

Il titolo dalle atmosfere fantasy votato al multiplayer torna infatti a mostrarsi in azione all'Opening Night Live, con un nuovo trailer che conferma l'arrivo del gioco entro la fine del 2020. La data di uscita di Spellbreak, in effetti, è decisamente prossima: l'action game vi invita a scatenare la magia a partire dal prossimo 3 settembre. I videogiocatori desiderosi di improvvisarsi maghe e stregoni potranno testare gratuitamente la produzione: Spellbreak arriva sul mercato in forma di free to play.



Il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, come esclusiva per Epic Games Store. Trovate il trailer di lancio in apertura a questa news: nell'augurarvi buona visione, vi ricordiamo che Spellbreak supporta il cross play e la progressione condivisa.