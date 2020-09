Spellbreak, il lancio è un successo: in arrivo una nuova modalità e modifiche alla mappa

Dopo soli cinque giorni dall'apertura ufficiale dei server di Spellbreak, l'action sui maghi di Proletariat ha già raggiunto e superato i due milioni di giocatori. Anche per questo, gli sviluppatori guardano con fiducia al futuro e annunciano l'arrivo di importanti novità con il prossimo update gratuito.

In un panel tenutosi in coincidenza del PAX Online, il team di Proletariat spiega infatti di essere in procinto di espandere ulteriormente l'universo fantasy di Spellbreak tramite delle importanti modifiche alla mappa e l'ingresso di un'attività inedita.

Il primo aggiornamento arriverà nel corso delle prossime settimane e permetterà a tutti gli stregoni che si cimentano nelle sfide di Spellbreak di partecipare ad una Clash Mode con lobby da 18 giocatori e squadre composte da 9 maghi ciascuna.

La nuova modalità correrà parallelamente alle attività già presenti nel titolo e avrà luogo nella medesima ambientazione a mondo aperto. In futuro, Proletariat promette di dedicarsi alle modifiche che interesseranno lo scenario principale, presumibilmente con l'ingresso di nuove aree e la riformulazione delle zone già presenti tramite l'aggiunta di strutture architettoniche e modificatori al gameplay.

In attesa di saperne di più su questi aggiornamenti, vi rimandiamo alla nostra guida su come abilitare il Cross Save in Spellbreak su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Come di consueto, vi invitiamo a servirvi del modulo dei commenti per offrirci un vostro giudizio sul titolo e per farci sapere che cosa ne pensate dell'ultimo action multiplayer di Proletariat.