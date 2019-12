Spellbreak: l'MMORPG fantasy arriva nel 2020 su PS4, ecco il primo video gameplay

Il team di sviluppo indipendente di Proletariat annuncia la versione PS4 di Spellbreak con un video pubblicato in occasione del PlayStation State of Play: l'MMORPG fantasy intriso di elementi Battle Royale entrerà in Closed Beta nel corso della primavera del 2020.

L'ambizioso gioco di ruolo di Proletariat ci cala nei panni di una serie di guerrieri e di stregoni in lotta per il dominio del proprio regno. Desiderosi di sperimentare delle formule ludiche diverse da quelle che caratterizzano i battle royale votati allo sparatutto come PUBG e Fortnite Capitolo 2, gli autori di Spellbreak proveranno così a trarre ispirazione dalle avventure ruolistiche.

Ciascun personaggio di questo MMORPG potrà infatti indossare due guanti magici personalizzabili: spetterà all'utente decidere quali incantesimi associare a ciascun guanto e come concatenarne gli effetti con gli attacchi speciali e le abilità passive ottenute attraverso la naturale progressione dell'esperienza di gioco.

Nella fase di Closed Beta che avrà luogo in primavera, gli appassionati del genere su PS4 potranno accedere a tutta una serie di magie che spazieranno dal Teletrasporto alle piogge di meteoriti, come possiamo facilmente intuire osservando il video di presentazione di Spellbreak in cima alla notizia.