Spellforce 3: annunciata Fallen God, espansione stand-alone con i Troll

THQ Nordic e Grimlore Games hanno appena annunciato Fallen God, una nuova espansione a stand-alone di Spellforce 3 che introduce tanti nuovi contenuti, tra cui la nuova fazione dei Troll.

"La tua tribù di troll nomadi, ormai ridotta all’osso, ha un solo obiettivo: la sopravvivenza. Perseguitati da feroci bracconieri a caccia delle vostre preziose zanne e indeboliti dalle malattie, tu e il tuo popolo state perdendo ogni speranza. Un giorno, però, un misterioso elfo offre a te, il giovane capotribù Akrog, una via di salvezza: dovrai resuscitare un dio caduto". È questo l'incipit di Spellforce 3: Fallen God, espansione autonoma che introdurrà una nuova campagna per giocatore singolo di ben 15 ore che offrirà una trama slegata da quella principale, e che quindi potrà essere apprezzata anche dai nuovi arrivati che non hanno giocato a SpellForce 3 o SpellForce 3: Soul Harvest.

La storia sarà incentrata sulla nuova fazione dei Troll, un popolo a lungo incompreso e in lotta per la sopravvivenza nel nuovo continente di Urgath. Durante l'avventura le scelte si riveleranno fondamentali, poiché, oltre ad modificare il finale, influenzeranno anche le abilità e i talenti dei personaggi. La nuova fazione dei Troll andrà inoltre ad unirsi a quelle di umani, elfi, nani, orchi ed elfi oscuri (ciascuna con due eroi unici) nel multiplayer, modalità che godrà anche del supporto alle mappe personalizzate con Steam Workshop.

Il prezzo non è ancora stato svelato, ma l'uscita è prevista nel corso del 2020 ed è già attiva la pagina del negozio su Steam. È già stata confermata la localizzazione in lingua italiana di testi e interfaccia di gioco.