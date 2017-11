SpellForce 3: demo giocabile in anteprima questo weekend su GOG

: La possibilità di dare una prima occhiata preliminare aè dietro l'angolo: da venerdì 24 novembre, tutti possono accedere alla versione in anteprima gratuita del gioco su GOG.com.

Dalle 15:00 del 24 novembre e fino alle 23:59 del 27 novembre sarà possibile accedere a GOG e scaricare l'anteprima gratuita del titolo. SpellForce 3 ritorna alle radici della saga di SpellForce. Ambientato temporalmente prima dell’acclamato SpellForce: The Order of Dawn, i giocatori si districheranno in una storia profonda ed epica, tipica dell’universo di SpellForce, con più di 30 ore di campagne di gioco per ogni singolo giocatore, con la possibilità anche di una azione in COOP. Modalità in aggiunta di multiplayer offrono battaglie competitive fino a sei giocatori. Crea i tuoi propri eroi, sviluppa le tue abilità e metti in piedi il tuo esercito per combattere in battaglie leggendarie con un gameplay che mescola insieme, sapientemente, i generi.

Il lancio di SpellForce 3 è stabilito per il 7 Dicembre per PC e sarà disponibile con la Voice Over narrante in Inglese e Tedesco e con sottotitoli in Francese, Spagnolo, Italiano, Polacco, Russo e Chinese elementare.