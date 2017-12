SpellForce 3 disponibile ora su PC, pubblicato il trailer di lancio

: La serieritorna con un nuovo episodio disponibile ora in esclusiva su PC. Unendo assieme real-time-strategy e gioco di ruolo,prendo il meglio da entrambi e crea una combinazione unica...

I giocatori creeranno il loro proprio eroe e ne incontreranno altri durante la loro avventura epica attraverso più di 30 ore di campagna. Dovranno costruire grandi basi, mettere in piedi degli eserciti potenti, comandare tre fazioni differenti e si dovranno scontrare in partite multiplayer o unire le loro forze in una campagna di cooperazione.

La storia di SpellForce 3 inizia prima degli eventi dei suoi predecessori, raccontando la storia della conseguenza della Guerra dei Maghi– un’esperienza elettrizzante sia per quelli che hanno già giocato con i primi SpellForce sia per chi si avvicina al franchise per la prima volta. Nel trailer di lancio di SpellForce 3, puoi vedere tutti i nuovi aggiornamenti che lo renderanno #MakeRTSGreatAgain.

SpellForce 3 ritorna alle radici della saga. Ambientato temporalmente prima dell’acclamato SpellForce The Order of Dawn, i giocatori si districheranno in una storia profonda ed epica, tipica dell’universo di SpellForce, con più di 30 ore di campagna per ogni singolo giocatore, con la possibilità anche di una azione in COOP. La modalità multiplayer offre battaglie competitive fino a sei giocatori. Crea i tuoi eroi, sviluppa le tue abilità e metti in piedi il tuo esercito per combattere in battaglie leggendarie con un gameplay che mescola insieme, sapientemente, i generi.

SpellForce 3 è disponibile ora per Windows PC con la Voice Over narrante in Inglese e Tedesco e con sottotitoli in Francese, Spagnolo, Italiano, Polacco, Russo e Cinese.