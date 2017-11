SpellForce 3: il nuovo gameplay trailer è incentrato sulla fazione degli Umani

: L’imminente gioco RTS/RPGmostra la prima delle tre fazioni giocabili: Gli Umani di Nortander. Dilaniati dalla guerra e induriti dalla battaglia, il popolo di Nortander ha parecchio sofferto in passato ma, ora, ha imparato come combattere e resistere.

Il nuovo video gameplay mostra la magnificenza della città Greykeep, i campi di Liannon e i porti di Everlight, culminando il tutto in un’ aspra battaglia dove gli umani non solo combattono contro i nemici comuni ma anche contro sé stessi.

SpellForce 3 ritorna alle radici della saga di SpellForce. Ambientato temporalmente prima dell’acclamato SpellForce: The Order of Dawn, i giocatori si districheranno in una storia profonda ed epica, tipica dell’universo di SpellForce, con più di 30 ore di campagne di gioco per ogni singolo giocatore, con la possibilità anche di giocare in COOP. La modalità multiplayer offre anche battaglie competitive fino a sei giocatori. Crea i tuoi eroi, sviluppa le tue abilità e metti in piedi il tuo esercito per combattere in battaglie leggendarie con un gameplay che mescola insieme, sapientemente, i generi RTS e RPG.

Il lancio di SpellForce 3 è previsto per il 7 Dicembre 2017 per PC. Qui trovate i dettagli sulla Collector's Edition del gioco.