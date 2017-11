SpellForce 3: il nuovo trailer svela la terza fazione, gli orchi

: Nel cuore dell’esistenza, c’è un conflitto. I lupi cacciano i cervi, i cervi scappano dai lupi; se non ci fossero cervi,, e se non ci fossero i lupi, il cervo si riprodurrebbe senza costrizioni, finché non rimarrebbe nulla da mangiare per loro...

Gli orchi di SpellForce 3 vivono per la lotta. Credono che la forza provenga solo dal conflitto e che la pace sia un segno di debolezza. Non c'è da meravigliarsi, quindi, che gli orchi contino su tattiche brutali sul campo di battaglia. Arrivano con orde di feroci combattenti, temibili cacciatori di lupi, magia devastante e troll giganti per distruggere qualsiasi resistenza senza pietà.

SpellForce 3 ritorna alle radici della saga di SpellForce. Ambientato temporalmente prima dell’acclamato SpellForce The Order of Dawn, i giocatori si districheranno in una storia profonda ed epica, tipica dell’universo di SpellForce, con più di 30 ore di campagne di gioco per ogni singolo giocatore, con la possibilità anche di una azione in COOP. Modalità in aggiunta di multiplayer offrono battaglie competitive fino a sei giocatori. Crea i tuoi propri eroi, sviluppa le tue abilità e metti in piedi il tuo esercito per combattere in battaglie leggendarie con un gameplay che mescola insieme, sapientemente, i generi.

Il lancio di SpellForce 3 è previsto per il 7 Dicembre 2017 per PC e sarà disponibile con la Voice Over narrante in Inglese e Tedesco e con sottotitoli in Francese, Spagnolo, Italiano, Polacco, Russo e Chinese elementare.