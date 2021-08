SpellForce 3 Reforced: il GDR strategico risorge su PC, PlayStation e Xbox

Nella cornice della Gamescom 2021, i vertici di THQ Nordic fanno felici tutti gli appassionati di SpellForce annunciando il ritorno di questa iconica serie GDR strategica con SpellForce 3 Reforced, una riedizione crossgen per PC e console PlayStation e Xbox sviluppata da Grimlore Games.

In questa sua nuova versione, il terzo atto della saga di SpellForce vanterà un comparto grafico attualizzato e delle meccaniche di gameplay adattate al nuovo contesto delle piattaforme casalinghe, con l'integrazione dei controller e un'interfaccia utente riscritta per rendere più agevole la fruzione delle profonde meccaniche RTS e GDR di questo titolo.

All'interno del gioco troveremo poi un sistema riformulato per la creazione e la personalizzazione del proprio alter-ego, oltre all'immancabile modulo per costruire e rafforzare il proprio esercito in previsione delle immense battaglie da combattere sia contro l'IA della Campagna principale che fronteggiando gli avversari del comparto multigiocatore (con doppia modalità PvP e Dominazione).

Chi desidera comandare le armate elfiche, orchesche e umane si prepari perciò all'arrivo di SpellForce 3 Reforced, atteso per il 7 dicembre su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Chi possiede già una copia dell'originario SpellForce III su PC riceverà un update gratuito con tutte le migliorie e le aggiunte contenutistiche della versione Reforced.