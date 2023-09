SpellForce: Conquest of Eo, è tempo di esplorare il mondo di Eo su PS5 e Xbox Series X/S

Come un fulmine a ciel sereno, nel corso della giornata di oggi, l'account YouTube ufficiale di THQ Nordic ha annunciato in via ufficiale l'arrivo di SpellForce: Conquest of Eo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La notizia è giunta tramite l'announcement trailer delle due versioni dedicate alle console di casa Sony e Microsoft.

Le ammiraglie della casa di Tokyo e di Redmond sono pronte ad accogliere a braccia aperte quanto realizzato e pubblicato ad inizio anno dai ragazzi di Owned By Gravity e THQ Nordic: "SpellForce: Conquest of Eo" è infatti arrivato su PC il 3 febbraio 2023. Siete pronti a cimentarvi in questa grande avventura ruolistico/strategica? Tutti i giocatori saranno presto chiamati ad esplorare le vaste e magnifiche terre di Eo, schierando il proprio battaglione di eroi per conquistare il titolo di mago più potente del mondo.

"In questo gioco strategico a turni ambientato nel fantastico mondo di SpellForce, segui le orme del tuo maestro in funzione di erede della misteriosa torre del mago. Studia una moltitudine di incantesimi da lanciare sulle terre che ti circondano, evoca servitori fantastici e addestra potenti guerrieri da inviare nel mondo. Combatti battaglie a turni rapide ma tattiche", recita la descrizione del gioco di Owned by Gravity. Pronti a giocare SpellForce: Conquest of Eo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S? Il titolo uscirà nel corso del 2023. Dopo l'uscita di SpellForce 3 Reforced a metà tra strategia e gioco di ruolo, è tempo di iniziare una nuova grande avventura.