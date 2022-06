Spells & Secrets, tra roguelike e Harry Potter: l'Indie sarà anche in co-op

In attesa di potersi avventurare tra le scuole di magia di cui vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di Songs of Glimmerwick, un altro Indie mette in scena atmosfere in stile Hogwarts.

Dal Guerrilla Collective arriva infatti l'annuncio di Spells and Secrets, un Action Adventure di stampo rogue-like sviluppato dal team di Rokaplay. La produzione si appresta a condurre i giocatori entro i confini di una scuola di magia e stregoneria, dove un protagonista personalizzato potrà frequentare ogni genere di corso. La bacchetta magica sarà utile per realizzare incantesimi, interagire con creature magiche e persino giocare a calcio. All'appello troviamo anche una modalità cooperativa, con supporto al gioco in multiplayer in locale.

Spells and Secrets non dispone di una precisa data di lancio al momento, ma il titolo dovrebbe raggiungere il mercato videoludico nel corso del 2022. Tra le piattaforme supportate, figurano Nintendo Switch e PC.