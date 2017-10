Spelunky 2 annunciato per PlayStation 4, ecco il primo trailer

perè stato annunciato durante la trasmissione in diretta didalla

Nel secondo episodio della saga i giocatori prenderanno il controllo della figlia dello speleologo protagonista dell'originale. Per chi non lo conoscesse, Spelunky è uno dei titoli rogue-like più apprezzati negli ultimi anni.

Per l'occasione è stato pubblicato il trailer che trovate in cima alla notizia. Purtroppo, il filmato non mostra sezioni di gameplay, ma solamente immagini della nuova protagonista e di suo padre ormai invecchiato.

Al momento il titolo è stato annunciato esclusivamente per PlayStation 4 ed è privo di una data d'uscita ufficiale.