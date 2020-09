Spelunky 2: è boom di recensioni positive su Metacritic

Il lancio di Spelunky 2 è ormai alle porte. Il secondo capitolo del celebre roguelike si è già mostrato in numerosi trailer e segna il ritorno di una pietra miliare per gli amanti del genere. Ma cosa ne pensa la critica internazionale?

Facendo un giro su Metacritic, l'ormai nota piattaforma in cui vengono raggruppate le recensioni, è già possibile dare un'occhiata alle prime impressioni riguardanti Spelunky 2. Per quanto riguarda la versione PC, IGN ha assegna al videogioco un voto di perfezione, ovvero un 100/100, definendolo un vero e proprio capolavoro. Le altre testate non sono da meno, infatti Edge Magazine, Game Informer, USgamer e Shacknews valutano il titolo con un solido 90/100 e soltanto Destructoid si tiene leggermente più bassa con un comunque ottimo 80/100.

Come potete notare, le sei review attualmente disponibili sono tutte caratterizzate da voti d'eccellenza e solo in un caso si scende al di sotto del 90/100: il risultato è una media voti della stampa pari al momento a 91/100. Dando uno sguardo invece alle recensioni della versione PlayStation 4 di Spelunky 2, la media delle valutazioni della stampa sale a 93/100, con IGN che conferma il suo 10 e Playstation Universe che si allinea con una seconda valutazione perfetta. Più contenuti invece i giudizi di Attack of the Fanboy e del Guardian, che assegnano al gioco rispettivamente 90/100 e 80/100.

Il titolo ha quindi lasciato un'impressione fortemente positiva sulla critica videoludica e non ci resta che aspettare il lancio ufficiale, previsto per il 15 settembre 2020 su PlayStation 4, per provare il titolo pad alla mano.

