Spelunky 2 si mostra nel primissimo trailer di gameplay

Arriva a sorpresa un nuovissimo trailer di Spelunky 2 che ci permette finalmente di dare un'occhiata al gameplay del titolo.

Il trailer in questione, della durata di circa 2 minuti, ci permette di intuire subito quelle che sono alcune delle nuove meccaniche presenti nel sequel del difficilissimo platform bidimensionale. Come dichiarato anche dal suo creatore, Derek Yu, in un'intervista pubblicata sul PlayStation Blog, i giocatori si sentiranno subito a casa con Spelunky 2.

Il gioco non è stato modificato ma ampliato, grazie a meccaniche come la gestione dei fluidi (nel video è possibile vedere la lava in azione) e la presenza di una doppia facciata per ogni livello. L'entrata in questa versione alternativa dei livelli non sarà sempre ben visibile e richiederà una certa attenzione da parte dei giocatori per essere trovata.

Spelunky 2 arriverà nel corso del prossimo anno su PC e PlayStation 4 e sarà giocabile al Pax West, evento che si terrà nel prossimo fine settimana.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che i vecchi abbonati al servizio PlayStation Plus avranno quasi sicuramente il primo capitolo di Spelunky nella propria libreria, trattandosi di uno dei titolo gratuiti del lontano ottobre 2014.