Spelunky e Spelunky 2 saltano su Nintendo Switch nell'estate del 2021

Gli sviluppatori di Mossmouth presenziano all'Indie World Showcase per annunciare che Spelunky e Spelunky 2 arriveranno su Nintendo Switch nell'estate del prossimo anno, per la gioia di tutti gli appassionati di platform roguelike sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Il video dell'ultimo evento organizzato da Nintendo mostra le scene di gameplay tratte dalle versioni Switch dei due capolavori indipendenti e l'impegno profuso da Mossmouth in queste trasposizioni. Dal punto di vista strettamente contenutistico, le versioni Switch di Spelunky e Spelunky 2 saranno identiche alle restanti versioni PC e console.

Chi si immergerà in questa doppia avventura sulla piattaforma ibrida della Grande N potrà perciò improvvisarsi esploratore e cimentarsi nelle sfide offerte dai dungeon a generazione procedurale delle due opere.

Sia nel primo che nel secondo atto di Spelunky, l'offerta ludica risulta essere estremamente ricca e studiata per coinvolgere gli utenti in una serie di avventure dalla difficoltà crescente e di attività che comprendono anche delle opzioni per il multiplayer online o in locale. Per saperne di più su questa ormai celebre proprietà intellettuale, vi rimandiamo alla nostra recensione di Spelunky 2.