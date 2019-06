Spencer: Microsoft ora può permettersi di non mostrare tutti i giochi in sviluppo per Xbox

La conferenza E3 2019 di Microsoft è stata serrata e ricca di novità. Il team Xbox, tra le altre cose, ha svelato nuovi dettagli su Halo Infinite e Gears 5, ha presentato il nuovo progetto first-party di Ninja Theory (Bleeding Edge), annunciato l'acquisizione di Double Fine e fornito un assaggio della console Xbox next-gen, Project Scarlett.

Nonostante ciò, in molti hanno sentito la mancanza di un annuncio davvero sensazionale. Per la prima volta da molto tempo non è stato presentato un nuovo Forza, del progetto RPG di Playground Games, che molti identificano in un nuovo Fable, non s'è saputo nulla e gli studi first-party recentemente acquisiti, in particolare The Initiative, sono rimasti perlopiù in silenzio.

Come mai? Il motivo, come dichiarato da Phil Spencer in una recente intervista concessa a Stephen Totilo di Kotaku, è semplice. Adesso Microsoft ha così tanta roba in ballo che può permetterselo. "Uno degli aspetti che ho amato di più della conferenza E3 2019 di Xbox è ciò che non abbiamo mostrato", ha dichiarato. "Penso ai 14 titoli first-party presenti, di cui 12 in arrivo entro il prossimo anno. Adesso possiamo davvero focalizzarci sui prodotti in arrivo a breve, il che è fantastico. Penso agli studi: dove è The Initiative? Dov'è Turn 10? Dov'è il secondo team di Playground? È grandioso che adesso abbiamo la possibilità di non mostrare tutto ogni volta - non è sempre stato così con la nostra line-up first party".

Il boss di Xbox ha poi fatto un salto del passato, ricordando gli errori commessi dalla compagnia negli ultimi anni, che hanno anche portato alla cancellazione di prodotti come Scalebound e Fable Legends: "C'è stato un tempo in cui il numero di giochi e gli studi che avevamo ci stava mettendo un sacco di pressione addosso. È davvero difficile gestire un portfolio se sei costretto a rispettare le date d'uscita di tutti i giochi annunciati con tre anni d'anticipo e allo stesso tempo garantire un alto livello di qualità. La nostra strategia attuale e quella degli ultimi due anni ci ha invece permesso di investire nei first party, aggiungere 8 nuovi studi e creare le basi per poterci focalizzare sulla qualità".



Il ritratto dipinto da Phil Spencer è quello di una Microsoft sicura delle proprie potenzialità, con diversi assi nella manica che verranno svelati solamente a tempo debito. Il focus ora è tutto sulla qualità: ai team verrà concesso tutto il tempo necessario per sviluppare i loro giochi, come dimostrano il lungo periodo di sviluppo di Halo Infinite, che sarà pronto per il lancio di Project Scarlett, e il maggior tempo messo a disposizione dei ragazzi di Turn 10, che stanno lavorando con calma al prossimo Motorsport.