Spende 23 mila $ per comprare tutti i giochi 3DS e WiiU: missione di salvataggio riuscita!

A pochi giorni dalla chiusura definitiva del Nintendo eShop su WiiU e 3DS, fissata per il 27 marzo, uno youtuber ha deciso di imbarcarsi in una dispendiosa missione di preservazione: acquistare tutti i giochi in vendita sui due store per evitare che vadano perduti per sempre.

Jirard "The Completionist" Khalil, spaventato dalla prospettiva di non poter più acquistare liberamente tutti quei software che hanno fatto la storia delle due console di Nintendo, ha deciso di tagliare la testa al toro e di comprarli tutti, ma proprio tutti. La missione di salvataggio si è conclusa con successo, ma ha richiesto un prezzo piuttosto elevato, sia in termini di denaro, 22.791 dollari per la precisione, sia in termini di tempo, dal momento che durante l'impresa sono sorti numerosi problemi che hanno richiesto molta pazienza per essere risolti.

"I media perduti e la preservazione dei giochi sono problemi davvero reali, corriamo il rischio di perdere dei videogiochi per sempre fin da quando l'industria ha avuto inizio, ecco perché si tratta di una questione importante... è costato molto tempo e fin troppi soldi, ma ne è assolutamente valsa la pena per il bene della preservazione dei videogiochi", ha affermato The Completionist.

Lo youtuber ha raccolto tutti questi soldi grazie al supporto dei suoi sponsor, riuscendo quindi a comprare e scaricare 866 giochi Wii U e 1547 giochi 3DS (compresi DSiWare, Virtual Console ed eventuali DLC) con l'ausilio di 464 eShop Card. L'intera libreria di Wii U pesa 1,2 TB, mentre quella del 3DS assomma per un totale di 267 GB. Sono stati molti, dicevamo, i problemi sorti durante l'impresa: alcuni negozi, ad esempio, limitavano gli acquisti di eShop Card, mentre Nintendo poneva un limite al quantitativo di fondi caricabili su un singolo portafoglio. Diversi giochi, invece, richiedevano di essere completati prima di consentire l'acquisto dei DLC. Ad un certo punto, la memoria del 3DS si è anche riempita a causa dell'elevato numero di icone di giochi.

Insomma, non è stato facile: l'intero processo è dettagliatamente documentato nel video-documentario realizzato da The Completionist, che abbiamo anche allegato in cima a questa notizia per vostra comodità. Lo youtuber, dopo quest'impresa, donerà le sue console e i dispositivi d'archiviazione alla Video Game History Foundation, che si occuperà di preservare le due librerie nella loro interezza per sempre. Ha inoltre annunciato che la nuova edizione di Preserved Play, evento che si occupa di raccogliere fondi da donare alla fondazione non profit, si svolgerà nelle giornate del 15 e 16 aprile 2023.