Sperate in Baldur's Gate 3 su Xbox Game Pass? A Larian non piacciono gli abbonamenti

Recentemente, Ubisoft ha fatto notare che i giocatori amano ancora possedere i propri titoli, e che una transizione netta verso i servizi in abbonamento non è ancora avvenuta. Secondo la compagnia francese, gli utenti dovrebbero "abituarsi a non possedere i giochi" così che possano sfruttare i vantaggi di servizi come Ubisoft+.

Sulla questione è stato interpellato Swen Vincke, CEO di Larian Studios, software house belga dell'acclamato Baldur's Gate 3. Offrendo il suo punto di vista sugli abbonamenti che stanno prendendo sempre più piede nell'industria videoludica, Vincke ha messo in chiaro di non essere il più grande fan di dei servizi di gaming on demand come Xbox Game Pass, PlayStation Plus e via discorrendo.

"Qualunque sia il futuro dei giochi, i contenuti saranno sempre i re", ha dichiarato Vincke. "Ma sarà molto più difficile ottenere buoni contenuti se l'abbonamento diventerà il modello dominante e un gruppo selezionato deciderà cosa va sul mercato e cosa no. La soluzione è diretta dallo sviluppatore ai giocatori.

Far sì che un consiglio approvi un progetto alimentato dall'idealismo è quasi impossibile e l'idealismo ha bisogno di spazio per esistere, anche se può portare al disastro. I modelli di abbonamento finiranno sempre per essere esercizi di analisi costi/benefici volti a massimizzare il profitto. Non c'è niente di sbagliato in questo, ma non vorrei si arrivasse a un monopolio dei servizi in abbonamento. Dipendiamo già tutti da un gruppo selezionato di piattaforme di distribuzione digitale e la reperibilità è brutale. Se tutte queste piattaforme dovessero passare all'abbonamento, la situazione diventerebbe selvaggia. In un mondo del genere, per definizione, la preferenza del servizio in abbonamento determinerà quali giochi verranno realizzati. Credetemi, non volete che accada questo".

Le possibilità di vedere arrivare Baldur's Gate 3 su Xbox Game Pass si fanno sempre più flebili, ed a scanso di equivoci Vincke ha infine aggiunto: "Non troverete i nostri giochi su un servizio in abbonamento, anche se capisco che per molti sviluppatori rappresenti un'opportunità per realizzare il proprio gioco. Non ho problemi con questo. Voglio solo assicurarmi che l'altro ecosistema non muoia perché è prezioso".