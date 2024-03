La spesa per videogiochi e console continuerà a scendere negli USA, 2024 anno tragico?

Mat Piscatella, analista di Circana (ex NPD Group) prevede una annata dura per quanto riguarda spese e incassi del mercato dei videogiochi in Nord America, con i consumatori che dovrebbero spendere meno rispetto allo scorso anno.

Nello specifico Piscatella prevede nel migliore dei casi una spesa globale per videogiochi, console e accessori inferiore del 2% rispetto al 2023, un calo che nel peggiore degli scenari, a suo avviso, potrebbe arrivare fino al 10%.

I motivi sono molteplici, il 2024 sembra essere un anno molto incerto dal punto di vista delle uscite, senza grandi hit a trainare le vendite. Nei primi mesi dell'anno sono usciti Palworld e Helldivers 2, giochi di enorme successo ma non paragonabili a Hogwarts Legacy, capace da solo di vendere oltre 24 milioni di copie nel solo 2023.

E con GTA 6 e Nintendo Switch 2 in uscita non prima del 2025, la situazione per il mercato non sembra rosea. E non dimentichiamoci che la stessa Sony ha annunciato che non lancerà nessun blockbuster per PS5 quest'anno. E' vero, ci sono i giochi di terze parti come EA Sports FC, Call of Duty e Assassin's Creed Codename Red in arrivo a fine anno, ma basteranno per garantire profitti ai rivenditori?

