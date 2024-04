Spettacolare mouse gaming con supporto di ricarica a un PREZZO SCHOCK!

VGN GAMEPOWER ATTACK SHARK X6 SUPERLIGHT è un mouse Gaming Wireless con stazione di carica e che pesa solo 49 grammi. Tra le altre caratteristiche troviamo la capacità fino a 26000 DPI, ideale quindi per monitor dalle alte risoluzioni. Abbiamo anche il Sensore PixArt PAW3395, connessone 2.4G e Bluetooth di ultima generazione. Ora a soli 39,59 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Questo mouse è stato progettato per garantire velocità e precisione. Innovativo stampaggio a iniezione con raffreddamento ad azoto liquido, per una resistenza garantita pur ottenendo un guscio più sottile e leggero. Perfetto per tutti i giochi di ruolo presenti sul mercato.

Dotato di un esclusivo dock di ricarica rapida, può essere utilizzato per 5 ore con una ricarica di 10 minuti. E' possibile modificare l'effetto di illuminazione del dock toccando solamente il logo dell'impronta digitale. Grazie al microcontrollore Broadcom e all'eccellente soluzione energetica, il mouse da gioco X6 può offrire fino a 200 ore di gioco.

Vanta il sensore PixArt PAW3395, in grado di garantire una velocità di 650 IPS, un'accelerazione di 50g, 26.000 DPI programmabili e una frequenza di polling di 1000hz/1ms.

Dispone di oltre 80 milioni di cicli utilizzando gli interruttori HUANO di fascia alta. Ancora, monta un encoder TTC per la rotella di scorrimento che gli dona una scorrevolezza mai provata prima.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?

Su Warner Bros Hogwarts Legacy - PS5 è uno dei più venduti di oggi.