Lo spettacolare murale di DOOM Eternal per l'E3 2019 è stato completato

L'E3 2019 è ormai imminente: quest'oggi Electronic Arts aprirà il suo EA Play, mentre domani sera Microsoft darà il via alle conferenze. I publisher, chiaramente, approfitteranno della kermesse per pubblicizzare i loro giochi e in questi giorni Los Angeles è tappezzata di cartelloni pubblicitari d'ogni sorta.

Nessuno, in ogni caso, è in grado di rivaleggiare in quanto a spettacolarità con le facciate dell'Hotel Figueroa, che anche quest'anno sono state riservate a Bethesda. L'anno scorso sulle tre pareti campeggiava Fallout 76, a questo giro invece è toccato all'atteso DOOM Eternal. Dopo oltre una settimana di lavori, il triplo murale dedicato allo sparatutto infernale è stato ultimato, ed è pronto ad essere ammirato da tutti i passanti. Noi, da casa, dobbiamo invece accontentarci delle fotografie, che sono altrettanto belle.

Al centro è raffigurato il Doomguy di spalle, pronto ad affrontare gli inferi ed ogni sorta di presenza demoniaca. Potete ammirarlo in calce a questa notizia, dove abbiamo raccolto alcuni scatti trovati in rete. DOOM Eternal, ricordiamo, sarà il protagonista indiscusso della conferenza E3 2019 di Bethesda, che prenderà il via alle ore 02:30 di lunedì 10 giugno.