Uno spettacolare vinile di Detroit Become Human celebra i 25 anni di Quantic Dream

Per festeggiare il suo venticinquesimo anniversario, Quantic Dream pubblica Detroit Become Human Original Soundtrack Volume 2, un doppio vinile in edizione limitata che include alcuni dei brani più iconici del gioco, come i temi principali dei suoi protagonisti, Marcus, Kara e Connor.

Disponibile in sole 500 unità a 44,99 euro nello store ufficiale di Quantic Dream, il vinile è la seconda edizione prodotta dallo studio francese dopo la prima edizione limitata distribuita nel settembre 2020. Per quanto riguarda i contenuti, spiega Quantic Dream in un comunicato, "nel disco A, si potrà riscoprire la personalità fredda e clinica di Connor attraverso la colonna sonora elettronica di Nima Fakhrara, vivere la commovente ed emozionante ricerca di Kara con la creazione orchestrale di Philip Sheppard e sarà possibile unirsi alla lotta per la libertà degli androidi con Markus e Jericho grazie alla composizione di John Paesano".



Per quanto riguarda invece il disco B, "è presente una selezione di otto talentuosi artisti indipendenti di Detroit che hanno contribuito a portare lo spirito della loro amata città nel gioco, dal soul alla techno, dal blues all'hard rock". Si tratta quindi di un'occasione molto interessanti per tutti i fan del gioco, lanciato originariamente su PlayStation 4 a maggio 2018: la nostra recensione di Detroit Become Human vi rinfresca la memoria sulle qualità del gioco, facendovi magari venire la voglia di rigiocarlo o di scoprirlo per la prima volta.



La compagnia intanto guarda al proprio futuro: Quantic Dream è al lavoro su tre giochi diversi, tra cui il già noto Star Wars Eclipse.