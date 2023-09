Lo spettacolo magico di Lynette in un cosplay di Genshin Impact

Dopo tanta attesa, i giocatori di Genshin Impact stanno finalmente godendo delle numerose novità introdotte con l'aggiornamento 4.0. Non solo i confini del Teyvat sono stati allargati con l'introduzione di una nuova regione, quella di Fontaine ispirata alla zona francese, ma il roster del free to play di MiHoYo ha abbracciato nuovi eroi.

Mentre la software house prepara già diverse sorprese per Genshin Impact 4.1, i giocatori sono alle prese con l'esplorazione dei fondali marini di Fontaine sfruttando le abilità inedite dei nuovi protagonisti introdotti assieme alla regione. Con Genshin Impact 4.0 è arrivata Lynette gratis per tutti e ovviamente la community dei cosplayer non poteva perdersi una tale novità.

Lynette è un'eroina a 4 stelle di tipo Anemo. Silenziosa e riservata, è l'assistente di suo fratello Lynet, il famoso mago di Fontaine. Rispetto ai fratelli Lyney e Freminet, Lynette raramente conversa di propria iniziativa e a causa della sua timidezza fornisce spesso risposte bizzarre.

In questo cosplay di Lynette da Genshin Impact la vediamo alle prese con uno spettacolo di magia maneggiando il cilindro che utilizza come copricapo. A interpretare la ragazza dalle orecchie da gatto, che ha un segno a forma di stella sulla guancia sinistra e che indossa l'outfit Phantomeow è la cosplayer di fama internazionale Senyamiku.