Lo spettacolo pirotecnico di Yoimiya in questo cosplay di Genshin Impact

Genshin Impact ha di recente vinto il Player's Voice ai The Game Awards 2022, ricompensando i giocatori dell'Hoyoverse con numerose Primogemme gratuite attraverso le quali ottenere ulteriori personaggi del mondo di gioco.

Altri due personaggi giocabili verranno introdotti con l'aggiornamento 3.4 di Genshin Impact, ma l'attenzione dei giocatori dell'Hoyoverse è ora rivolta verso Yoimiya e il suo spettacolo pirotecnico. Proprietaria del Naganohara Fireworks, Yoimiya ha una personalità che rispecchia i suoi amati fuochi d'artificio, è infatti estroversa e colorata.

Yoimiya è la regina del festival estivo, e gli abitanti dell'isola di Narukami ritengono che questo evento non possa essere lo stesso senza di lei. Amatissima dalla gente di Inazuma, crede che i fuochi artificiali siano un mezzo per rendere felici le persone e non farle rimuginare sulla dura realtà. La ragazza dai capelli biondi raccolti in trecce gode della Pyro Vision, che sfrutta per l'azienda di famiglia.

In questo cosplay di Yoimiya da Genshin Impact la vediamo indossare il suo classico kimono rosso-arancio, con una sola manica indossata e l'altro braccio scoperto per lasciare in vista il tatuaggio. In posa pensierosa, la cosplayer Instagram @chama_cha_cos ha saputo cogliere tutte le sfaccettature del personaggio, oltre che replicare alla perfezione i numerosi accessori a tema festival indossati.