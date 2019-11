Le spettrali ambientazioni di Death Stranding nelle immagini della community

Grazie all'ultima iniziativa "Share of the Week" promossa da Sony, i curatori del PlayStation Blog ufficiale i mostrano alcuni tra i migliori scatti ambientali (e quindi, rigorosamente senza spoiler) realizzati e condivisi in rete dagli appassionati di Death Stranding.

Le immagini scelte dal PS Blog ritraggono l'intrepido corriere Sam immerso negli scenari spettrali che dominano il mondo a tinte oscure di Death Stranding, tra scatti naturali e puramente panoramici a foto incentrate sulle strutture architettoniche di avamposti e insediamenti.

Oltre alle squisite immagini ambientali che trovate nella galleria in calce alla notizia, invitiamo chi ha completato l'avventura a leggere il nostro articolo con le considerazioni sul finale del gioco di Hideo Kojima. Se invece vi accingete solo adesso a tuffarvi nelle atmosfere di questo titolo, su queste pagine trovate una comoda guida per iniziare Death Stranding, con consigli e nozioni di base per destreggiarvi tra gli esseri d'ombra e i predoni che infestano gli Stati Uniti post-apocalittici dell'odissea sci-fi di Sam Bridges.

Quanto al futuro, vi ricordiamo che con l'update di dicembre di Death Stranding il team di Kojima Productions interverrà sulla dimensione dei testi e sull'ottimizzazione delle dinamiche di gameplay correlate all'utilizzo dei veicoli.