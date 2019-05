Spice and Wolf VR annunciato per Nintendo Switch: supporterà Kit Labo VR

Il team di Spicy Tails ha recentemente condiviso l'annuncio che il titolo Spice and Wolf VR approderà a breve su Nintendo Switch: piattaforma sulla quale supporterà le funzionalità VR tramite il Kit Nintendo Labo VR.

Un annuncio sicuramente interessante, che apre la strada ad un supporto al progetto di Nintendo Labo anche da parte di realtà terze rispetto alla casa di Kyoto. Spice and Wolf VR segue e racconta le vicende di due personaggi principali. Tra questi Kraft Lawrence, un mercante itinerante che giunge ad incontrare Holo, una bellissima donna dotata della capacità di trasformarsi in lupo. Come evidenziato, il gioco godrà del supporto di Nintendo Labo VR, l'ultimo kit Nintendo Labo pubblicato dalla Casa di Kyoto. Spice and Wolf VR approderà sulla console ibrida della Grande N nel corso dell'estate 2019. Ad ora, non sono stati condivisi maggiori dettagli in merito al prezzo e ad una specifica data di pubblicazione.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità della realtà virtuale legate al progetto Nintendo Labo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Nintendo Labo VR Kit. Il nostro Francesco Fossetti ha inoltre realizzato un'interessante speciale dedicato al supporto VR di Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey.