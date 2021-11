Spider-Man, dal 1982 a oggi: tutti i videogiochi, aspettando Marvel's Spider-Man 2 su PS5

Se la storia di Venom nei videogiochi affonda le sue radici lontano, quella di Spider-Man è ancora più ricca e ramificata, con i primi titoli dedicati esorditi già ai inizio Anni Ottanta.

Un percorso che ha mosso i primi passi addirittura su ATARI nel 1982, per poi proseguire sostanzialmente su ogni grande console fissa e portatile. Per circa un decennio, l'Arrampicamuri si è potuto muovere esclusivamente in universi dalla struttura 2D, disseminando ragnatele tra NES, Game Boy, SEGA Mega Drive, Game Boy Color e Super Nintendo, solo per citare alcuni degli hardware che hanno accolto l'icona Marvel.

Con l'esordio della prima PlayStation, Spider-Man ha iniziato a volteggiare in ogni direzione, compiendo balzi acrobatici attraverso le tre dimensioni. Un percorso culminato, almeno sino ad ora, nel Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, capace di conquistare gli appassionati del supereroe su PlayStation 4. Con il debutto di PlayStation 5, il mondo di gioco si è espanso, accogliendo il capitolo stand-alone e cross-gen Marvel's Spider-Man: Miles Morales.



In attesa di scoprire cosa riserverà il già annunciato Marvel's Spider-Man 2, descritto da Insomniac come il suo "Star Wars: l'Impero colpisce ancora", il content creator responsabile del canale YouTube The Game Evolution ha realizzato l'interessante video che trovate in apertura a questa news: quanti di questi giochi avete provato negli anni?



Nel frattempo, lo ricordiamo, Spider-Man si prepara ad esordire anche in Marvel's Avengers, anche se senza missioni narrative dedicate.