Spider-Man 2 di Insomniac quando esce su PlayStation 5?

Dopo mesi di rumors e voci non confermate, Insomniac Games ha finalmente rivelato al mondo Marvel's Spider-Man 2, il seguito dell'amato Action/Adventure open world con protagonista il celebre eroe Marvel uscito su PS4 nel settembre del 2018, per poi ricevere un upgrade PS5 nel novembre del 2020.

Il breve trailer mostrato durante il PlayStation Showcase ci ha permesso di vedere all'opera due Spider-Man diversi, Peter Parker e Miles Morales, oltre a far intravedere per pochi secondi Venom, uno dei più iconici avversari dell'Uomo Ragno. Ma soprattutto, ci ha anche dato una finestra di lancio per questo attesissimo seguito. Quando esce Marvel's Spider-Man 2? Insomniac non ha ancora specificato il giorno esatto in cui potremo nuovamente vestire i panni del supereroe, ma ci assicura che il titolo sarà disponibile nel corso del 2023. L'attesa sarà quindi molto lunga, ma nei prossimi mesi gli sviluppatori forniranno sicuramente maggiori dettagli sull'opera in termini di gameplay, ambientazione e narrativa.



In attesa quindi di scoprire sempre più dettagli sul progetto, ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 sarà esclusiva PlayStation 5, come confermato dallo studio californiano. Potete intanto dare un'occhiata alle prime immagini ufficiali di Marvel's Spider-Man 2, osservando nel dettaglio la cura riposta sui modelli poligonali dei protagonisti e del temibile Venom.