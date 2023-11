Spider-Man 2 e Mario Wonder: grandi vendite ad ottobre in UK, ma non superano EA Sports FC

Dall'analista Christopher Dring di Games Industry arriva la panoramica sul mercato videoludico del Regno Unito relativo al mese di ottobre, che ha visto l'uscita di due attesissime produzioni quali Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder. Nonostante il loro successo, però, in cima alle classifiche c'è un altro gioco.

Sia nelle classifiche di vendita relativa al solo formato fisico che a quella incentrata tutta sul formato digitale, è EA Sports FC 24 ad occupare la prima posizione: il titolo calcistico di Electronic Arts si conferma dunque campione ad ottobre, superando l'agguerrita concorrenza dei due nuovi arrivati. Da precisare inoltre che Super Mario Bros. Wonder non compare nella top 10 digitale, ma non si tratta di una sorpresa considerando che Nintendo non condivide dati sulle performance dei suoi giochi in questo formato. Per quanto riguarda l'esclusiva PS5, Marvel's Spider-Man 2 ha venduto 5 milioni di copie in soli 11 giorni, e ciò si riflette anche sulle chart UK, dove occupa la seconda posizione in entrambe le classifiche. Di seguito ecco le due Top 10 UK relative ad ottobre 2023:

Top 10 formato fisico

EA Sports FC Marvel's Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder Assassin's Creed Mirage Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy Star Wars Jedi Fallen Order Minecraft (Switch) Sonic Superstars Red Dead Redemption

Top 10 formato digitale

EA Sports FC 24 Marvel's Spider-Man 2 Assassin's Creed Mirage EA Sports UFC 5 Lords of the Fallen Grand Theft Auto V Red Dead Redemption II Riders Republic Rainbow Six Siege Hogwarts Legacy

Bene anche Assassin's Creed Mirage, che occupa le posizioni più alte in entrambe le chart. La nostra recensione di Assassin's Creed Mirage ha messo in evidenza alcune ombre che lo caratterizzano, ma il pubblico sembra aver apprezzato il ritorno alle origini.

In totale lo scorso ottobre sul suolo britannico sono stati venduti 1,6 milioni di giochi digitali, in calo del 24% rispetto allo stesso mese del 2022, mentre i giochi in versione fisica hanno raggiunto quota 1,08 milioni di copie, in crescita dell'8% rispetto a un anno prima. Calano anche le vendite hardware, in flessione del 10% su base mensile per un totale di 176.022 unità piazzate. PS5 cala del 4% rispetto a settembre 2023, mentre Xbox Series X/S perde il 33% in confronto al mese precedente. Nintendo Switch cresce invece del 15%, pur restando comunque dietro alle piattaforme Sony e Microsoft anche ad ottobre. Infine, sono stati venduti 583.869 accessori, in calo del 12% rispetto a settembre 2023 e del 15% in confronto a ottobre 2022.