Spider-Man 2: media voto da urlo per l'esclusiva PS5, non accadeva da Demon's Souls

I voti altissimi delle prime recensioni di Marvel's Spider-Man 2 consentono al kolossal supereroico di Insomniac Games di 'spezzare la maledizione' che ha accompagnato negli ultimi anni le produzioni first party dei PlayStation Studios che sono approdate solo ed esclusivamente su PlayStation 5.

Nel ripercorrere a ritroso il lavoro svolto da Sony Interactive Entertainment per rimpolpare di contenuti esclusivi la ludoteca di PlayStation 5, ci accorgiamo infatti che, al netto delle ottime recensioni e della calorosa accoglienza riservata dalla community, solo Demon's Souls è riuscito a superare la 'soglia psicologica' che divide idealmente le grandi produzioni dai capolavori indiscussi, ovvero la media voto di 90 su 100.

Prima del lancio di Marvel's Spider-Man 2, soltanto la riedizione attualizzata del soulslike culto di FromSoftware ha saputo conquistare la critica internazionale al punto tale da superare l'obiettivo della media voto di 90/100 su aggregatori di recensioni come OpenCritic e Metacritic.

L'unica eccezione in tal senso è rappresentata dall'incredibile 94 su 100 di God of War Ragnarok: va però precisato che il kolossal action di Sony Santa Monica con protagonisti Kratos e Atreus è approdato in contemporanea su PS4 e PlayStation 5.

Rimanendo nell'ambito delle produzioni cross-gen, per poi estendere il discorso alle esclusive pure per PlayStation 5, spiccano le medie voto di 88/100 di Ratchet & Clank Rift Apart e Horizon Forbidden West, l'87/100 di Gran Turismo 7 e l'86 su 100 di Returnal. Guardando poi alle esperienze interattive in esclusiva PS5 realizzate da case di sviluppo terze, è impossibile non pensare alla 'maledizione del 90 su 100' guardando a Square Enix e alla media voto internazionale di Final Fantasy 16 (87/100).

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.