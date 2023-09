Spider-Man 2: non vi piace il nuovo volto di Peter? 'Fatevene una ragione',chiosa l'attore

Mentre Insomniac festeggia la fase Gold di Marvel's Spider-Man 2, l'attore che interpreta Peter Parker nell'avventura open world di Sony, Yuri Lowenthal, risponde per le rime a coloro che criticano il nuovo volto del supereroe.

L'attore ha colto l'opportunità offertagli dall'intervista a ComicBook per spiegare che "il mio impegno per la performance non è cambiato di una virgola, quindi ho superato immediatamente i cambiamenti decisi dai ragazzi di Insomniac per il volto del mio personaggio e consiglio a tutti di fare altrettanto. Hanno apportato quelle modifiche affinché le animazioni facciali della mia interpretazione fossero migliori".

Lowenthal entra nel merito delle critiche più aspre mosse a Insomniac ammettendo che "non mi interessa affatto se ai loro occhi sembro un goblin. Se quelle modifiche servono a migliorare le mie performance, allora le difendo a spada tratta. Ma a dire il vero sono un po' stanco di parlare di queste cose, penso che tutto quello che c'era da dire sia già stato detto da chi di dovere. Alcune persone impiegheranno più tempo per superare questo cambiamento, altre non l'accetteranno mai".

L'interprete di Peter Parker preferisce quindi guardare alle critiche da un punto di vista costruttivo: "C'è un lato positivo in tutta questa faccenda ed è quello rappresentato dal fatto che le persone si sono connesse emotivamente al mio personaggio. È una connessione così forte e profonda che spinge alcuni a guardare questi cambiamenti come a un'offesa. Perciò non voglio arrabbiarmi con chi si sente in dovere di avanzare delle critiche... vi siete connessi emotivamente al personaggio ed è una cosa fantastica. Però vi prego, fatevene una ragione!".