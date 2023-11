Marvel's Spider-Man 2, ora in offerta Black Friday su Amazon

Con le offerte del Black Friday di Amazon è possibile acquistare ad un prezzo scontato di uno dei giochi più apprezzati dai possessori di PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2 è infatti al momento acquistabile su Amazon per PS5 al prezzo scontato di 69,99 euro, con lo sconto di 10 euro dal prezzo di listino ufficiale di 79,99 euro.

Nello store di Sony è acquistabile al prezzo di 79,99 euro ma, grazie all'offerta di Amazon, sarà possibile acquistarlo ad un prezzo scontato.

Clicca qui per acquistare Marvel's Spider-Man 2 ad un prezzo scontato su Amazon per PS5

Il gioco su Amazon fino a ieri era acquistabile solamente al prezzo di listino, sarà difficile che scenda ancora di prezzo fino a Natale, pertanto se siete interessati a farlo vostro vi consigliamo di non esitare.

Se volete risparmiare con le altre offerte di Amazon e magari siete anche alla ricerca di una console PlayStation 5, l'offerta migliore che vi possiamo segnalare è quella che ci permette di acquistare una PS5 con lettore di dischi ed una copia di Final Fantasy XVI al super prezzo di 469,99 euro, ecco il link alla super promozione.

