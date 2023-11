Spider-Man 2: l'ultima patch rimuove un trucco segreto amatissimo da chi l'ha scoperto

A inizio novembre, Insomniac Games ha pubblicato la patch 1.001.005 per Marvel's Spider-Man 2, aggiornamento che va a correggere bug e problemi minori, ma non solo, perché rimuove anche un bug segreto diventato molto famoso in queste ultime settimane.... attenzione, quanto state per leggere contiene spoiler, proseguite a vostro rischio e pericolo.

In Marvel's Spider-Man 2 si può giocare con Venom, o meglio, un glitch permette di controllare questo personaggio al termine di una missione specifica, tramite un bug si può impersonare il villain muovendosi liberamente per New York a piedi, in bicicletta o a nuoto, seppur con alcuni limiti ma con la presenza di animazioni personalizzate per il personaggio.

L'ultimo aggiornamento del gioco ha rimosso il bug e dunque purtroppo non è più possibile giocare con Venom. L'attivazione del trucco causava problemi con i salvataggi e Insomniac Games ha evidentemente preferito disattivare del tutto il glitch, seppur amatissimo dalla community, che in poco tempo ha contribuito a renderlo uno dei segreti nascosti più interessanti di Marvel's Spider-Man 2.

Chissà che la popolarità di questo glitch non convinca Insomniac Games a realizzare il tanto rumoreggiato spin-off su Venom, per il momento però è solo un sogno e lo studio si sta dedicando anime e corpo a Marvel's Wolverine.