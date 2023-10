Spider-Man 2 su PS5: meglio giocarlo in modalità Fedeltà o Prestazioni? Il video confronto

L'ormai celebre creatore di contenuti conosciuto come ElAnalistaDeBits ha realizzato un video raffronto tra le modalità Fedeltà e Prestazioni di Marvel's Spider-Man 2, un filmato che ci aiuta a fare luce sul lavoro svolto da Insomniac Games per far aderire l'esperienza grafica dell'esclusiva PS5 alle esigenze dei fan.

Il nuovo video confronto dello youtuber conferma l'impegno profuso dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios per ottimizzare il comparto tecnico e le performance di Marvel's Spider-Man 2 a prescindere dal preset grafico scelto dagli emuli dell'arrampicamuri.

Chi opterà per la modalità Fedeltà, ad esempio, pur 'sacrificando' i 60fps sull'altare di una maggiore resa grafica (specie nella definizione dei riflessi e in aspetti come la densità del traffico) avrà comunque la possibilità di vivere un'esperienza di gioco particolarmente fluida, stabile e, in definitiva, divertente.

La straordinaria libertà restituita dall'esplorazione e dal viaggio veloce di Marvel's Spider-Man 2 viene ovviamente enfatizzata dal preset Prestazioni, con un framerate che si spinge a toccare la fatidica soglia dei 60fps ma con la rinuncia agli effetti visivi più dispendiosi in termini di risorse computazionali, come i già citati riflessi sugli specchi d'acqua e le vetrate dei grattacieli che imperlano lo skyline di New York.

Per ogni altra riflessione sul gameplay, sulla grafica, sulla storia e sui contenuti dell'esclusiva PlayStation 5 in arrivo il 20 ottobre, vi rimandiamo alla nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2.