Spider-Man 2 per PS5 è sempre più probabile, Sony continuerà a investire nella serie

Dopo l'acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony crescono ovviamente le speranze dei giocatori di poter vedere un sequel di Marvel's Spider-Man, non ancora annunciato ufficialmente ma certamente sempre più probabile dopo gli ultimi avvenimenti.

Shawn Layden, responsabile dei Sony Worldwide Studios, ha dichiarato in una recente intervista l'intenzione di "continuare a spingere su franchise come Marvel's Spider-Man e Ratchet & Clank, che rappresentano un punto saldo dell'offerta di Insomniac Games."

E mentre i giocatori già pregustano un nuovo Ratchet & Clank lo stesso fanno gli appassionati di supereroi, ipotizzando l'arrivo di Marvel's Spider-Man Remastered su PlayStation 5 insieme all'eventuale sequel, Marvel's Spider-Man 2, di cui si parla in verità già da molto tempo. Ricordiamo che il gioco dell'Uomo Ragno è stato utilizzato anche come benchmark per l'SSD di PS5, apparentemente con ottimi risultati, tanto da lasciare a bocca aperta lo stesso Mark Cerny e numerosi esponenti dell'industria.

Marvel's Spider-Man per PS4 ha venduto oltre 13.2 milioni di copie e una Game of the Year Edition è stata avvistata su Amazon UK, dopo un tale successo sembra assurdo ipotizzare la volontà di non investire su questa serie, che ne siamo certi, continuerà anche su PlayStation 5 nel prossimo futuro, in attesa di annunci ufficiali a riguardo.