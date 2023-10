Spider-Man 2 e Super Mario Wonder conquistano Famitsu: voti da urlo nelle recensioni

Il numero 1820 di Famitsu, in arrivo venerdì nelle edicole giapponesi, contiene le recensioni di due giochi molto attesi, ovvero Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros Wonder, indubbiamente i titoli più caldi del momento, accolti in maniera estremamente positiva dai redattori della rivista.

EA Sports FC 24 viene premiato con un buon 31/40 ( 8/8/8/7), meno roboante l'accoglienza per Get Me Out, Please (25/40) mentre Lost Eidolons si porta a casa un buon 32/40 ma sono ovviamente Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros Wonder a fare la parte del leone.

Recensioni Famitsu 1820

EA Sports FC 24 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

Get Me Out, Please (Switch) – 6/6/7/6 [25/40]

Lost Eidolons (PS5) – 8/8/8/8 [32/40]

Marvel's Spider-Man 2 (PS5) – 10/10/9/9 [38/40]

Super Mario Bros Wonder (Switch) – 10/9/9/8 [36/40]

Yumeiro Yuram (PS4, Switch) – 7/7/8/6 [28/40]

Marvel's Spider-Man 2 si avvicina al Perfect Score con un voto di 38/40, frutto di due nove e due dieci tondi tondi. Super Mario Bros Wonder si ferma a 36/40 ma anche in questo caso il gioco raccoglie un dieci pieno e due nove, insieme ad un otto.

Accoglienza dunque calorosa per due dei giochi più attesi dell'anno. Su Everyeye.it trovate la recensione di Marvel's Spider-Man 2 e presto anche quella di Super Mario Bros Wonder.