Spider-Man 2, l'uomo ragno conquista i fan: il 20% dei giocatori ha platinato il gioco

Tutto si può dire sull'ultimo gioco Insomniac Games, fuorché non sia un grande successo della fine di quest'anno. Quello di settembre-ottobre è stato anche il periodo dello scontro tra due grandi esclusive del 2023, con Spider-Man 2 vs Starfield che l'ha fatta da padrone nel mercato videoludico; Marvel's Spider-Man 2 ha conquistato il pubblico.

Ciò, al di là dei dati di vendita più recenti che hanno visto Sony sbancare il mercato USA a ottobre con Spider-Man 2 e PS5 che hanno battuto la concorrenza, lo si ravvisa anche a fronte di una seconda statistica emersa in rete: oltre il 20% dei giocatori di Marvel's Spider-Man 2 ha platinato il gioco, completandolo così al 100% e portando al termine tutte le sfide secondarie proposte dall'offerta videoludica di Insomniac.

Purtroppo, quello di sopra è in parte un dato inesatto: benché sia possibile evincere dalla stessa sezione dedicata ai trofei che - esattamente - il 20,3% ha ottenuto l'ambito platino, è doveroso ricordare come quest'ultimo valore non tenga conto di chi ha portato al termine l'esperienza offline. In altre parole, il numero di giocatori che hanno platinato Marvel's Spider-Man 2 potrebbe essere ancor più alto. Che si tratti della relativa facilità di ottenimento del prestigioso premio o della sola qualità del titolo, Marvel's Spider-Man 2 ha fatto incetta di elogi dalla critica e, adesso, di utenti che hanno collezionato ore su ore per completare il gioco al 100%.