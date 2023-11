Spider-Man 2 vs God of War Ragnarok: quale grande esclusiva Sony preferisci

Marvel's Spider-Man 2 e God of War Ragnarök sono entrambi sequel delle relative serie, rispettivamente di Marvel's Spider-Man e God of War. Le due avventure action-adventure in single player convivono non solo la piattaforma di release, ma anche alcuni interessanti altri aspetti.

Caratterizzati da personaggi iconici nei rispettivi universi e una trama capace di catturare, Spider-Man 2 racconta le vicende di Peter Parker e del suo amico Miles Morales, mentre God of War Ragnarök ci presenta le imprese di Kratos e di suo figlio Atreus.

L’esclusiva di Insomniac (qui trovate la nostra recensione di Marvel’s Spider-Man 2) ci riporta a New York City, sulla quale incombono vecchie e nuove minacce. In una mappa ancora più grande, con nuovi quartieri della Grande Mela da esplorare, i due Ragnetti hanno a disposizione nuovi metodi per attraversare in velocità tutta la città, dondolando fra un grattacielo e l’altro o librandosi sulla tuta alare composta da ali di ragnatela.

Il gioco migliora su tutti i livelli rispetto al suo predecessore e, oltre a stratificare ulteriormente il già divertente sistema di combattimento del precedente episodio, racconta una storia ricca di spettacolarità e colpi di scena memorabili.

L’opera dello studio di Santa Monica (qui trovate la nostra recensione di God of War: Ragnarök) prosegue invece la propria narrazione nella cornice della mitologia norrena, offrendo anche in questo caso una scrittura molto valida, accompagnata da musiche eccezionali, con una conclusione molto particolare di questa saga di Kratos.

Ancora una volta, troviamo un sistema di combattimento con meccaniche soddisfacenti e straordinariamente feroci che espandono il precedente. Lo stesso può dirsi di esplorazione ed enigmi, che si rivelano appaganti per tutta l’avventura, capace di tenerci compagnia per una ottima quantità di ore, muovendosi in modo tentacolare fra le due diverse saghe dedicate al Fantasma di Sparta.

In definitiva, in un’intelaiatura videoludica coinvolgente, una grafica ricca di dettagli e un gameplay capace di regalarci ore di intrattenimento, entrambi i giochi sono stati molto apprezzati da pubblico e critica. Quale fra i due è il vostro preferito?