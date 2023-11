Spider-Man 2 vs Starfield, scontro tra due grandi esclusive 2023: tu quale preferisci?

Il 2023 non ha risparmiato ai giocatori su console diverse interessanti esclusive. Gli ecosistemi di casa Sony e di casa Microsoft hanno infatti accolto giochi che hanno fatto molto parlare di sé. Tra questi, abbiamo Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5 e Starfield su Xbox Series X|S.

Entrambi videogiochi sono stati molto attesi e, nonostante un setting molto diverso, hanno in comune ben più che l’anno di release. Progettati entrambi per console current-gen rispettivamente da Insomniac Games e da Bethesda Game Studios, ci propongono avventure dinamiche in chiave action e un’esperienza per giocatore singolo.

Marvel's Spider-Man 2 è ambientato nell'universo Marvel e segue le avventure dei due Arrampicamuri Peter Parker e Miles Morales, mentre Starfield è un gioco di ruolo a tema spaziale ambientato nel futuro. Entrambi i titoli pongono l’accento sull’aspetto della personalizzazione del personaggio e incentivano l’esplorazione dell’ambiente, incoraggiando il giocatore a scoprire sempre qualcosa di nuovo.

Tuttavia, come accennavamo, sotto certi aspetti le due esclusive narrative differiscono fra loro. Per cominciare, nonostante Marvel's Spider-Man 2 sia un gioco di azione e avventura con una leggera componente ruolistica, il suo gameplay è più frenetico e sincopato.

Il sistema di combattimento si basa su attacchi e contrattacchi, schivate e parate, a cui possono unirsi abilità specifiche, gadget e poteri di diversi in base ai costumi indossati dagli Spidey di turno. Peraltro, il gioco espande la propria mappa di gioco dal predecessore, estendendo l’open-world di New York City con due quartieri esplorabili (per approfondimenti, consultate la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2).

Starfield è un gioco di ruolo e dà anch’esso grande spazio alla componente di personalizzazione sin dall’inizio, permettendoci di creare il nostro avatar con cui affrontare l’intera avventura. La sua vena squisitamente sci-fi si traduce nella possibilità di pilotare la propria astronave e scoprire numerosissimi sistemi stellari.

La space opera di Bethesda dà anche la possibilità di assumere componenti dell'equipaggio e di interagire con loro durante il viaggio e pone una forte attenzione sulla componente dell’esplorazione, includendo oltre mille pianeti da sondare. Il combattimento conta diverse creature e fazioni, assieme a meccaniche come le afflizioni (altre info nella nostra recensione di Starfield).

In ogni caso, le storie di entrambi i giochi gravitano attorno alle sorti dell'umanità, ponendoci al centro delle vicende. Quale delle due esclusive avete preferito? Fatecelo sapere nei commenti.