Spider-Man 2 e Zelda Tears of the Kingdom scontati nel Calendario dell'Avvento di GameStop

Ad un giorno dalla sua conclusione, il Calendario dell'Avvento 2023 di GameStop ha sganciato un bel po' di succulenti offerte sulle esclusive PlayStation e Nintendo più calde del momento, oltre che su una selezione di videogiochi third party e accessori. Scopriamo assieme tutti gli sconti del 23 dicembre.

Scorrendo la pagina delle offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop gli occhi cadono immediatamente su Marvel's Spider-Man 2, recente esclusiva per PlayStation 5 che viene proposta al prezzo di 49,98 euro anziché 80,98 euro. Sicuramente un'ottima occasione per portarsi a casa uno dei pezzi più pregiati dell'offerta Sony del 2023. Sono invece tre le esclusive di Nintendo in offerta, a cominciare dall'altro concorrente per il titolo Game of the Years, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, scontato a 52,98 euro anziché 59,98 euro. Le altre due sono Super Mario RPG a 49,98 euro e Mario + Rabbids: Sparks of Hope Standard Edition a soli 19,98 euro.

La selezione di terze parti è composta dall'immancabile EA Sports FC 24 (disponibile a 49,98 euro su console PlayStation/Xbox e 34,98 euro su PC e Nintendo Switch) e dal recentissimo Avatar Frontiers of Pandora per PS5 e Xbox Series X|S, in offerta a 49,98 euro anziché 59,98 euro.

A completare le proposte del Calendario dell'Avvento del 23 dicembre ci pensano diversi sconti su accessori per PS4, PS5 e Switch che vi invitiamo a consultare nel dettaglio nella pagina dedicata. Ricordatevi che tutte le offerte fin qui descritte saranno valide fino alle ore 23:59 di oggi oppure fino ad esaurimento scorte, dunque se avete adocchiato qualcosa di interessante approfittatene il prima possibile, altrimenti rischiate di rimanere a secco.