Spider-Man 4: il prototipo del gameplay rievoca il gioco scomparso

La febbre per l'Uomo Ragno è sempre più alta: dopo l'annuncio di Marvel Spider-Man 2 e il trailer di No Way Home, è emerso il rete il prototipo del gameplay di Spider-Man 4, il tie-in scomparso del quarto (e mai realizzato...) film di Sam Raimi. Scopriamo il gameplay e ulteriori dettagli su come avrebbe dovuto essere il gioco.

Il filmato in questione è stato (ri)scoperto da Obscure Gamers e, come facilmente intuibile, ha catturato le attenzioni di moltissimi appassionati dell'arrampicamuri. L'interesse dei fan viene ulteriormente alimentato dalle ricche scene di gameplay immortalate nel video, con ampi spezzoni del prototipo del gioco ormai cancellato di Radical Entertainment.

La demo in questione, a detta di chi l'ha ripubblicata online, proverrebbe da una delle ultime build di Spider-Man 4 per Xbox 360, con tanto di menù di debug che consentono l'accesso ai singoli livelli da testare prima della (mai verificatasi) commercializzazione del gioco. Basta scorrere le scene del video per accorgersi del grande potenziale di questo progetto che prometteva di farci volteggiare tra i grattacieli di New York e di fare sfoggio di un ampio ventaglio di attacchi e mosse speciali per combattere il crimine.

Se volete saperne di più sulle cause che hanno portato alla mancata distribuzione di questa promettente avventura in salsa action, vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per ripercorrere la storia maledetta di Spider-Man 4 e Amazing Spider-Man 3.