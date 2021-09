Spider-Man 4 su Xbox 360: spunta online il video del gioco mai realizzato

Lo youtuber Obscure Gamers ha condiviso in rete un'intera sequenza di gameplay tratta dalla versione debug per Xbox 360 del gioco ormai cancellato Spider-Man 4, un action adventure sviluppato da Radical Entertainment tra il 2008 e il 2010.

Nel filmato in questione si possono ammirare quasi venti minuti di scene di gameplay provenienti dal tie-in del film Spider-Man 4, il kolossal hollywoodiano di Sam Raimi abbandonato nella medesima finestra temporale del gioco di Radical Entertainment.

Scorrendo gli spezzoni del video si nota il menù di debug utilizzato dagli sviluppatori per richiamare a schermo i livelli da testare: a giudicare da quanto mostrato, l'esperienza di gioco promessa da Spider-Man 4 avrebbe offerto ai fan dell'arrampicamuri di volteggiare tra i grattacieli di New York e combattere il crimine facendo sfoggio di un ricco ventaglio di attacchi e mosse speciali.

La build che lo youtuber è riuscito a recuperare dal girone dantesco dei vaporware sembra inoltre confermare come la cancellazione del progetto di Spider-Man 4 sia sopraggiunta in una fase di sviluppo relativamente avanzata. Al netto delle lacune nei modelli poligonali e nella routine comportamentale di PNG e veicoli, buona parte del lavoro su combat system e ambientazione sembrava ormai conclusa, quantomeno per la versione per PC, Xbox 360 e PlayStation 3 sviluppata da Radical Entertainment.

A chi ci segue, ricordiamo che nel giugno del 2019 spuntarono in rete anche le immagini della versione Wii di Spider-Man 4, affidata ad Eurocom e cancellata insieme alle restanti edizioni per PC e console.