Spider-Man Across the Spider-Verse: c'è anche lo Spidey di Insomniac nel poster 4DX

Manca meno di un mese all'arrivo nelle sale cinematografiche di Spider-Man Across the Spider-Verse, e così la macchina promozionale di Marvel si rimette in moto per mostrare il poster 4DX con protagonisti gli Spidey 'multidimensionali' del prossimo, attesissimo film d'animazione di Sony Pictures.

Tra le tante versioni dell'Uomo Ragno che vedremo volteggiare tra i grattacieli del multiverso interattivo di Across the Spider-Verse ci sarà ovviamente spazio per gli Spidey di Insomniac Games interpretati da tutti i giocatori di Marvel's Spider-Man, Spider-Man Miles Morales e Marvel's Spider-Man 2 dall'autunno del 2023.

Nelle sale 4DX, la proiezione del prossimo film della Casa delle Idee verrà arricchita da effetti ambientali come la diffusione di odori, il movimento delle poltrone, la riproduzione del vento e altri effetti speciali legati alle vicende mostrate a schermo. Il nuovo film animato di Sony Pictures sarà proiettato il tutto il mondo a partire dal 2 giugno: nel frattempo, qui trovate il nostro approfondimento su tutti gli Spidey del trailer di Spider-Man Across the Spider-Verse.

Sapevate che è in arrivo il fumetto prequel di Marvel's Spider-Man 2? Ecco quando esce e dove si trova.